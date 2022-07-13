Семейная ферма из Приморья стала поставщиком гребешков для фестиваля «На гребне!»

Первый фестиваль «На гребне!» состоялся в 2018 году. Тогда в нем приняли участие 30 ресторанов из восьми городов. В четвертом по счету фестивале, прошедшем в 2021 году, участвовало свыше 120 ресторанов из 30 российских городов. Тогда за две недели июля посетители попробовали более 35 тысяч живых гребешков и смогли оценить примерно 50 тысяч блюд из редкого морепродукта.