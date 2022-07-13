Психолог Журавлева рекомендует влюбленным не бояться заранее обсуждать бюджет семьи

«Тема семейного бюджета важна, и ее лучше обсуждать в тот момент, когда вы оба поняли, что отношения у вас долгосрочные. Вы можете обсудить ее один раз и договориться сразу, а можете время от времени возвращаться к этому вопросу: как должен распределяться бюджет в паре, совместный он или раздельный»», — констатировала семейный психолог.