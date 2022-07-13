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«Простой и честный парень»: в Башкирии похоронили еще одного контрактника

13 июля 12:44
Фото: vk.com / Ильдар Нафиков
Тамерлан Ильгамов погиб 4 июля во время спецоперации на Украине, сообщил глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков в соцсетях.

Он охарактеризовал военнослужащего как «простого и честного парня, выбравшего путь защитника мира». По словам Ильдара Нафикова, контрактник «показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине».

Тамерлан Ильгамов закончил Аскаровскую гимназию имени Тагира Кусимова, где о нем вспоминают как об отзывчивом, жизнерадостном парне, всегда готовом прийти на помощь. В 2011 году он поступил на юрфак филиала БГУ в Сибае, но уже через год решил отправиться на службу в армию. С 2014 года продолжил служить на контрактной основе.

«Он любил свою профессию и очень ответственно к ней относился. Никогда не жаловался ни на что», — написал Ильдар Нафиков.

Параллельно с военной службой он получил профессию сельского механизатора.

Глава муниципалитета с сожалением отметил, что у Тамерлана не было своей семьи и детей. Но родители, братья и сестра будут помнить о герое.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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