«Простой и честный парень»: в Башкирии похоронили еще одного контрактника

Тамерлан Ильгамов закончил Аскаровскую гимназию имени Тагира Кусимова, где о нем вспоминают как об отзывчивом, жизнерадостном парне, всегда готовом прийти на помощь. В 2011 году он поступил на юрфак филиала БГУ в Сибае, но уже через год решил отправиться на службу в армию. С 2014 года продолжил служить на контрактной основе.