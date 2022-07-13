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Продажи новых авто сильнее всего упали в Башкирии

13 июля 05:29
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
По сравнению с прошлым годом продажи автомобилей в республике снизились на 64,3%, сообщает агентство Автостат

По итогам первого полугодия в 2022 года наибольшее снижение продаж новых автомобилей среди российских регионов зафиксировано в Башкирии. Данные статистики публикует агентство Автостат.

По данным исследования, в сравнении с аналогичным периодом времени в прошлом году продажи новых легковых машин в Башкирии снизились на 64,3%. При этом отмечается, что интерес российских граждан к приобретению нового авто также демонстрирует тенденцию к снижению. Так, по данным аналитиков, показатели авторынка снизились до авторынок снизился на 55,6%

Наряду с этим отмечается также, что падение рынка продаж новых автомобилей наблюдается и в других регионах России. Так, высокие показатели зафиксированы в Челябинской области — 60,5%, Оренбургской — на 61,8% и в республике Удмуртия — 61,2%. Наименьшее снижение фиксируется на Камчатке -18,4%.

#Новости#Азамат Нухов#Экономика
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