Песок как на Мальдивах и тина как в болоте: уфимка о том, как отдохнула на Кашкадане

Первые же шаги на территории пляжа впечатляют. Особенно тех, кто не избалован разного рода зарубежным курортами. Песок белый, мелкий и чистый. Примерно такой же показывают в передачах про путешествия на всяческие Мальдивы, Сейшелы и прочие острова. Мусора объективно мало, но он есть. И это точно камень в огород отдыхающих, а не администрации. Но, несмотря на то, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят, не сорить на пляже сложновато. Урн катастрофически мало и расположены они там, где заканчивается песок. Так что лишний мешочек, чтобы припасти свой мусор, вам точно не помешает.