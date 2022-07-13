Песок как на Мальдивах и тина как в болоте: уфимка о том, как отдохнула на Кашкадане

Ко Дню города в Уфе состоялось техническое открытие парка «Кашкадан». Парк несколько лет «простаивал» без озера, которое осушили и в процессе реконструкции приводили в порядок. Но эти несколько лет пролетели так, как будто бы их и не было, и в сердце Сипайлово вновь вернулся парк «Кашкадан» с новым пляжем.
Теперь из озера бьют фонтаны, с наступлением темноты они окрашивают свои воды во все цвета радуги. Вокруг водоема разместились смотровые площадки и понтоны, с которых еще в первые дни после открытия парка, несмотря на запреты, ныряли в воду местные смельчаки.
Репортажей об обновленном парке написано немало, и про качели, и про лавочки, и про биотуалеты. Но за окном царит лютая жара, а значит самым интересным объектом в парке становится одноименное озеро. На минувших выходных без лишнего шума озеро «Кашкадан» стало 11-м официальным городским пляжем.
Для того, чтобы оценить пляж как следует, с собой был прихвачен маленький эксперт семи лет от роду.
Первая рекомендация — купальник надо надевать дома. Пышных кустов, в которых можно переодеться, на Кашкадане не было обнаружено, как и кабинок для переодевания. Логическая коллизия встречала посетителей пляжа прямо на входе, который, по мнению пары испытателей, находится в импровизированной арке, созданной из кофейни и пока что пустующего помещения. Пройдя между ней и огороженной площадкой спортшколы для пляжного волейбола, первое, что встречает купальщика, — гигантских размеров аншлаг «Купаться запрещено». Но прямо под ним стоит лодка спасателей, так что видимо аншлаг попросту не успели или не захотели убирать.
Первые же шаги на территории пляжа впечатляют. Особенно тех, кто не избалован разного рода зарубежным курортами. Песок белый, мелкий и чистый. Примерно такой же показывают в передачах про путешествия на всяческие Мальдивы, Сейшелы и прочие острова. Мусора объективно мало, но он есть. И это точно камень в огород отдыхающих, а не администрации. Но, несмотря на то, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят, не сорить на пляже сложновато. Урн катастрофически мало и расположены они там, где заканчивается песок. Так что лишний мешочек, чтобы припасти свой мусор, вам точно не помешает.
Песок произвел отличное впечатление, а вот вода в озере оставила впечатление противоречивое. Чистая, прозрачная и прохладная, этого не отнять, но в ней плавает зеленое нечто, правильно ли назвать это водорослями или же на самом деле это тина — неизвестно. Подходящее название увиденному явлению нашел ребенок — сопли. Имейте в виду. Цветение озера вообще-то ни для кого не секрет. В мэрии его уже объясняли тем, что парк пока открыли лишь технически, а в озере еще не до конца установлена система аэрации, то есть обогащения водоема кислородом. По предположению властей, в скором времени система в озере заработает, и сомнительного вида растительность из озера исчезнет.
На берегу озера курсирует аккуратная пожилая женщина с пирожками. Наверняка ее товар пользуется большим спросом, ведь пока что в парке особо негде подкрепиться, а на пляже и подавно.
Стоит заметить, что помимо спасателей, которые передвигаются на лодках по озеру и наблюдают за купальщиками, на берегу ходят и женщины-инспекторы в форме. Они обращали внимание на группки беснующейся молодежи и делали им замечания, которые больше походили на дружеские рекомендации.
В озере достаточно мелко, и помимо толп купающейся ребятни и их родителей в воде не так уж и много купальщиков. Многие заходят в озеро помочить ноги и даже не думают искупаться. Кстати немало веселья происходит и на самом пляже, в мелкий песок закапывают детей, эти же дети строят замки и прочие песчаные сооружения на берегу. Резюмировать увиденное на обновленном и уже официальном пляже можно так — соблюдена золотая середина между пляжем и городским пространством, и хотя еще есть над чем работать — и на том спасибо.