Новые авиарейсы из Уфы в Казахстан запустят уже в августе

Новый авиарейс между Уфой и крупными городами Казахстана будет запущен уже в следующем месяце. Об этом сообщает авиакомпания Red Wings.
Сообщается, что авиарейсы в Нур-Султан и Алматы на лайнерах модели SSJ100 будут выполняться уже с 4 августа. Отмечается, что отправиться в Казахстан жители республики смогут еженедельно — по четвергам.
Напомним, ранее министр транспорта республики Александр Булушев сообщил о запуске прямых авиарейсов из Уфы в Нур-Султан. Примечательно, что загрузка первого рейса превысила 90 процентов, что, по мнению чиновника, свидетельствует о его высокой востребованности.