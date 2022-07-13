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Новые авиарейсы из Уфы в Казахстан запустят уже в августе

13 июля 10:05
О запуске авиарейса из Уфы в два города республики Казахстан сообщает авиакомпания Red Wings

Новый авиарейс между Уфой и крупными городами Казахстана будет запущен уже в следующем месяце. Об этом сообщает авиакомпания Red Wings.

Сообщается, что авиарейсы в Нур-Султан и Алматы на лайнерах модели SSJ100 будут выполняться уже с 4 августа. Отмечается, что отправиться в Казахстан жители республики смогут еженедельно — по четвергам.

Напомним, ранее министр транспорта республики Александр Булушев сообщил о запуске прямых авиарейсов из Уфы в Нур-Султан. Примечательно, что загрузка первого рейса превысила 90 процентов, что, по мнению чиновника, свидетельствует о его высокой востребованности.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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