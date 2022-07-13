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Нежелательного рэпера из Уфы Моргенштерна суд не стал исключать из списка иноагентов

13 июля 15:49
Фото: скриншот видео
Артист пытался судиться с Минюстом, который причислил его к числу физлиц-иноагентов, но суд отклонил иск, сообщила «Российская газета» 13 июля.

Сегодня, 13 июля Алишер Валиев, также известный как рэпер Моргенштерн в очередной раз проиграл в суде. И если предыдущий его проигрыш по делу о плагиате на песню казанца «Владимир Путин молодец» принес артисту лишь необходимость выплатить несколько десятков тысяч рублей компенсации, то на этот раз дело оказалось другого толка.

7 мая нынешнего года Минюст внес Алишера Моргенштерна в список физических лиц, выполняющих функции иноагентов. После этого адвокат знаменитого уроженца Уфы Сергей Жорин сообщил о том, что решение суда они будут оспаривать и предположил, что учитывая основания, на которых его подзащитного признали иноагентом, этим самым иностранным агентом может стать любой блогер, который монетизирует свой канал.

Однако Замоскворецкий суд Москвы сегодня 13 июля не внял доводам защитника артиста и отклонил его исковые требования в полном объеме.

Также напомним и о том, что около недели издание «Фонтанка» опубликовало список артистов, который якобы распространяется среди концертных менеджеров. В нем значится 30 артистов, четверо из которых уроженцы Уфы. Вошел в их число и Моргенштерн.

#Новости#Ирина Деревянчук#Культура
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