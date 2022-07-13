На закрылке летевшего в Уфу самолета при странных обстоятельствах нашли мертвую птицу

Так, повреждений у самолета найдено не было, также не был установлен этап столкновения птицы с судном. Кроме того, при осмотре взлетно-посадочной полосы и маршрута руления посторонние предметы найдены не были, а дежурная смена отдела орнитологического обеспечения полетов АО «МАШ» заявила, что пролета птиц вблизи самолета не наблюдалось.