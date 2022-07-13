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На 91-м году в Башкирии скончалась мама покойного экс-мэра Уфы Ульфата Мустафина

13 июля 10:54
Фото: фото из соцсетей Радия Хабирова
Миляуша Мухамматшариповна Мустафина ушла из жизни в родном Чекмагушевском районе в возрасте 90 лет, сообщил глава администрации Дюртюлинского района Риф Юсупов в соцсетях 12 июля.

Совсем недавно Миляушу Мустафину поздравляли с 90-летием. Маму покойного мэра Уфы Ульфата Мустафина после его кончины в начале пандемии коронавируса власти не забывали, а регулярно навещали, как специально, так и в ходе рабочих поездок в район.

С Миляушой Мустафиной уже прошла торжественная церемония прощания, участие в которой принимал и глава Башкирии. Разумеется присутствовали на церемонии и местные власти, которые почтили память покойной и назвали уход женщины из жизни большой потерей. Риф Юсупов, возглавляющий Дюртюлинский район Башкирии, также написал у себя в соцсетях и о том, что не будут забыты ценные наставления Миляуши Мустафиной — быть крепкими и не сдаваться.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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