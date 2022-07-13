Минеева прокомментировала проект для обучения предпринимателей

Бизнес-омбудсмен объяснила, что для обучения неопытных предпринимателей важно создать определенный порог для входа в бизнес-тематику, а также помочь погрузиться в деловую среду. Это действительно актуальный метод для молодежных стартапов. Именно им требуется создание условий для длительной деятельности. Об этом пишет vostokmedia.com.