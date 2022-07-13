Мэр города в Башкирии пожаловался на пьяных жителей и рвоту на колесе обозрения

В Кумертау в парке имени Гагарина не так давно заработало колесо обозрения, за это время успели произойти неприятные инциденты. Мэр города Олег Флоров на своей странице в соцсетях опубликовал «крик души», в котором сообщил о неадекватных жителей, которые в пьяном виде пытаются не только пройти на аттракцион, но и пронести с собой спиртные напитки.