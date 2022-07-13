Масштабное обновление СберБанк Онлайн для пользователей на платформе Android

«Работа по совершенствованию нашего мобильного приложения СберБанк Онлайн не останавливается ни на секунду. В очередном релизе мы сделали акцент на сбережениях, ведь это один из ключевых вопросов для каждого из 74 миллионов пользователей СберБанк Онлайн. Мы предлагаем ряд заметных обновлений, чтобы помочь людям освоить разные инструменты сбережения средств и научиться более эффективно пользоваться ими. Так что сегодня СберБанк Онлайн — это не просто пульт управления личными финансами, но и эффективный инструмент развития финансовой грамотности».