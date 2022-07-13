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Буцаев: Правительство субсидирует регионам 23 млрд на создание инфраструктуры для ТКО

13 июля 10:52
Фото: Медиахолдинг 1MI
Правительство РФ начнет выделять субсидии тем регионам, чьих бюджетов недостаточно для создания инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). О соответствующем постановлении сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Размер субсидии может достигать 95% от стоимости проекта и будет обеспечиваться в рамках концессионных соглашений. Выплаты получит концедент. До 2024 года в федеральном бюджете на эти цели заложено 23,318 миллиарда рублей, передает телеканал “360”.

По словам Буцаева, благодаря этой поддержке можно создать 13 объектов мощностью утилизации 1 147 тысяч тонн, обработки - 2 275 тысяч тонн, а также обеспечить работой 1 700 человек. Он отметил, что субсидии должны помочь сократить объемы ТКО, направленных на захоронение, что отвечает задачам нацпроекта «Экология» на 2030 год, согласно которым в РФ должны прийти к снижению захоронения отходов в два раза.

Субсидии между субъектами будут распределяться исходя из приоритетности заявок в порядке возрастания уровня расчетной бюджетной обеспеченности региона на текущий финансовый год. В случае равного уровня расчетной бюджетной обеспеченности — в порядке поступления заявок.

Концессия должна быть составлена не ранее 1 января 2022 года, и должна содержать обязательства концедента по финансированию части расходов на создание или реконструкцию объекта. Также сам объект должен быть включен в территориальную схему в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденную в установленном порядке.

«Постановление № 1222 — очень важное в части финансирования инвестиционных проектов, поскольку позволяет профинансировать строительство инфраструктуры в тех субъектах, которые имеют низкую бюджетную обеспеченность», — отметил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

По его словам, если создание инфраструктуры по обращению с ТКО не поддерживается государством, то деньги на реализацию таких проектов включают в стоимость тарифов.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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