В России почти в два раза увеличилось количество проблемных новостроек

«Показатели для внесения в этот перечень — изменение сроков ввода жилья в эксплуатацию больше чем на год, представленное в арбитражный суд заявление о признании застройщика банкротом, отставание от графика строительства на полгода и более, а также отрицательные характеристики от надзорных инстанций, журналистов или покупателей жилья», — поведал Александр Якубовский.