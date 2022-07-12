Поваленные деревья и электронная очередь IKEA: Главное за день в Уфе и Башкирии

На территории республики до конца этой недели прогнозируется жаркая солнечная погода, при этом синоптики не исключают возможность того, что в Башкирии могут пройти дожди с грозами. Именно это сегодня и случилось в Уфе. Обильный дождь с сильными порывами ветра прошел сегодня по улицам башкирской столицы. В результате этого пострадало несколько автомобилей, а от удара грозы в микрорайоне Сипайлово скончалась женщина.
Шведская мебельная сеть IKEA запустила электронную очередь для распродажи товаров. Отмечается, что что время ожидания может занять как несколько минут, так и более часа. Напомним, что в связи с уходом компании с российского рынка та объявила о проведении распродаж — сначала для сотрудников, а далее в онлайн-формате для всех желающих. Онлайн-распродажа стартовала пятого июля, и в тот же день пользователи столкнулись с массой проблем при попытке оформить заказ.
Днём ранее Mkset рассказывал о том, что в территорию одного из бесплатных озер курорта в Соль-Илецке огородили высокими заборами с колючей проволокой. Сегодня представитель курорта «Солёные озера» прокомментировал данную ситуацию. По его словам, ограждения были возведены для безопасности отдыхающих, отметив, что раньше на берегу озера были установлены таблички, запрещающие купание.
Юрий Шевчук рассказал подробности концерта группы ДДТ 18 мая в Уфе. Напомним, в тот день музыкант озвучил со сцены ряд заявлений, которые впоследствии привлекли внимание представителей силовых структур. После этого в отношении Юрия Шевчука был составлен протокол за дискредитацию ВС РФ. По словам певца, он не был испуган составлением протокола и более того, предполагал, что проследовавшие за ним в гримерку силовики просто хотели с ним сфотографироваться.
Пляж на озере Кашкадан в Уфе получил официальный статус. В постановлении, опубликованном на сайте городской администрации, сообщается о готовности пляжа к приему купальщиков. Отметим, что некоторые уфимцы успели искупаться в озере ещё задолго до официального разрешения.