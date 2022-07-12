Минеева: Одной из востребованных мер поддержки в Москве стало оборотное кредитование

Более того, в марте нынешнего года Центробанк и Правительство РФ создали и приняли антикризисные программы льготного кредитования, которые дают возможность бизнесу брать оборотные кредиты на срок до года и инвестиционные - на срок до трех лет. Как напомнили в ЦБ, за льготным кредитованием до конца текущего года могут обратиться малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели и самозанятые.