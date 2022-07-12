Демограф раскрыл способ остановить убыль населения в России

Эксперт подчеркнул, что в 2021 году в России скончались 2,441 миллиона человек, а 650 000 – 670 000 стали избыточными смертями от COVID-19. Выходит, что базовая фоновая смертность без коронавирусной инфекции составляет около 1,78–1,79 миллиона человек. Без ковида в РФ ежегодно могли бы появляться на свет примерно 1,8 миллиона детей. Тогда хотя бы естественной убыли не было.