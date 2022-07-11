ОК обновили функционал для лонгридов: удобный интерфейс и новые возможности

Заметки нового формата отображаются как на веб-платформе и в мобильной версии m.ok.ru, так и в мобильных приложениях Android и iOS, при этом создавать их можно пока только в десктопной версии соцсети. Так как лонгриды рекомендуются пользователям в ленте новостей наряду с обычными постами, авторы крупноформатного контента в ОК смогут быстро найти себе новых читателей и подписчиков.