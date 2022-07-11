Солнечный — один из самых популярных и посещаемых уфимских пляжей и зон отдыха в области. Это оборудованная, благоустроенная и любимая горожанами зона отдыха на реке Белой, до которой легко добраться как на личном, так и на общественном транспорте (ОТ).
Уфимский Солнечный — галечный пляж, однако размер камней средний, поэтому передвигаться по берегу можно с комфортом. По отзывам отдыхающих и посетителей зоны отдыха, берег сложно назвать идеально чистым, равно как и воду. Впрочем, местные власти уверяют, что пробы воды на пляже Солнечном берутся регулярно и она в полной мере соответствует санитарным требованиям.
К минусам этой зоны отдыха жители города также относят отсутствие укрытий от солнца в виде тентов или «грибков». Впрочем, на берегу обустроены раздевалки, места для переодевания, есть туалеты. За порядком на воде внимательно следят спасатели, а для самых юных отдыхающих организована специальная купальня.
Как добраться:
Посещение пляжной территории в Уфе для горожан и гостей столицы области бесплатно.
Уютный и благоустроенный пляж под названием «Водник» в Уфе расположен в непосредственной близости от одноименного стадиона. Зона отдыха оборудована и оснащена всем необходимым, она находится на реке Белой, рядом с ее устьем.
У турбазы «Водник» хороший галечный берег с чистым входом в воду, что подтверждают отзывы отдыхающих. На пляже установлена кабинка для переодевания. На территории обустроены беседки: есть возможность арендовать их, если отдыхающие посещают «Водник» многочисленной компанией.
На берегу не будет скучно детям — для них работает множество развлечений, регулярно проводятся различные активности. Предусмотрено также и специальное место для детского купания. На берегу работают спасатели. Для желающих перекусить на территории «Водника» работают летние кафе, продаются прохладительные напитки.
Как доехать до пляжа турбазы «Водник» в Уфе:
Ориентир — баржа на реке Белой. Вход на территорию отдыха отдыхающие найдут с противоположной стороны.
Вход на пляж турбазы «Водник» бесплатный, посетить его могут все желающие.
Пляж Ак Яр в Уфе тоже находится на Белой, в жилом районе Затон. На его территории любят проводить время местные жители, и такой отдых становится особенно актуальным с наступлением жары, повышением температуры воздуха.
Как и остальные пляжи Уфы, Ак Яр — галечный. Территория отдыха чистая, достаточно ухоженная. Есть удобные раздевалки. Любители солнечных ванн могут взять в аренду современный шезлонг. На берегу функционирует туалет, за его посещение взимается плата.
Любители отдыхать на пляжах Уфы большой компанией на Ак Яр могут арендовать уютные столики с тентами, защищающими от солнца. Юные посетители зоны отдыха могут проводить время в воде, находясь в специальной купальне. За их безопасностью будет следить спасатель. Кроме того, спасатели работают и на других площадках пляжа в Уфе, на территории есть даже катер.
Минус территории отдыха Ак Яр — до него проблематично доехать. Так что время на его территории проводят преимущественно уфимцы, которые живут на левом берегу. Из остальных районов придется добираться долго, с пересадками, минимум по полчаса ожидая общественный транспорт.
Пляж на берегу Теплого озера в Уфе находится на территории экокомплекса с романтичным названием «Райский берег». Доехать до него можно на личном транспорте или на такси. Сориентироваться на местности будет легко — достаточно свернуть с главной дороги и направляться прямиком к въезду, ведущему на территорию летнего комплекса отдыха.
«Райский берег» жители Уфы считают одним из самых комфортабельных пляжей города в 2022 году. Это песчаный берег с хорошим выходом к воде. На берегу есть лежаки, раздевалки, туалет, установлены мусорные баки. Компании могут отдыхать в специально оборудованных беседках.
На пляже экокомплекса «Райский берег» в Уфе организовано дежурство спасателей. Что касается купания детей, то оно возможно только на специально отведенном участке — в воде есть детская зона. На берегу есть где перекусить — работает уютное кафе.
«Райский берег» — платная территория. Плата за посещение его территории, по данным на июнь 2022 года, составляет минимум 150 рублей за человека.
Пляж Гольфстрим в Уфе оборудован на берегу озера Теплого. До него удобно добираться на общественном транспорте — на автобусах, следующих до остановки под названием «Бульвар Баландина». На личном автомобиле тоже можно доехать, ориентир для водителей — дом № 13 по улице Мушникова.
Гольфстрим — песчаный пляж с чистым и ухоженным берегом, хорошей водой: она регулярно проверяется и берется на пробу. Если есть желание, можно взять в аренду целую беседку или шезлонг, воспользоваться туалетом и раздевалками.
За безопасность на этой территории отдыха отвечает служба спасателей, у которых есть катер. Досуг детей можно организовать в специальном отсеке для купания. Для того чтобы перекусить, на берегу есть кафе и отдельная площадка с мангалами.
Вход на территорию отдыха Гольфстрим в 2022 году платный. Цена зависит от способа оплаты: если это онлайн-платеж, стоимость составит 120 рублей с человека, при наличной оплате — 100 рублей с человека. Вход для детей — 50 рублей.
Пляж Сипайловские Сочи находится на берегу реки Уфимки. Это чистая и ухоженная зона отдыха — ни вода, ни песок не вызывают у посетителей нареканий. На берегу оборудована зона для мангалов. Есть туалеты, раздевалки, тенты от солнца, уютные беседки.
Безопасность на пляже в Уфе обеспечивается силами профессиональных спасателей. На берегу можно отдыхать с детьми — для них предусмотрена отдельная зона купания. Есть уютное кафе.
Добраться до зоны отдыха в Уфе можно на ОТ — до остановки «Улица Максима Рыльского». На личном автомобиле тоже можно быстро доехать до берега, следуя по Набережной улице и ориентируясь на дом № 30 по улице Максима Рыльского.
В 2022 году посещение пляжа Сипайловские Сочи в Уфе платное. Для взрослых вход будет стоит 100 рублей с человека, для детей от трех до пяти лет — 50 рублей.
Уфимский пляж Песчаный расположен на берегу Уфимки. Это зона отдыха с мелким и чистым песком, хорошей, умеренно холодной водой. Территория оборудована всем необходимым, установлены урны, раздевалки, есть туалет и комфортабельные шезлонги.
На Песчаном работают спасатели, обеспечивающие безопасность. На территории пляжа есть кафе, а также беседки для отдыха на открытом воздухе с компанией.
К недостаткам зоны отдыха посетители относят не самое удобное расположение — от остановки общественного транспорта приходится идти пешком по сложной дороге. На машине добраться легче и проще.
Вход на пляж Песчаный в Уфе в 2022 году платный. Для взрослых плата составляет 100 рублей, для людей пенсионного возраста — 50 рублей, дети в возрасте до 12 лет проходят бесплатно.
Этот пляж расположен на Уфимке, на ее благоустроенном берегу. Чистый, ухоженный и комфортабельный — так характеризуют посетители этот пляж. На нем есть участки под установку мангалов, беседки, места для переодевания, есть мусорные контейнеры, современные и чистые туалеты.
На этом территории отдыха есть спасатели, организован специальный участок для купания детей, работает кафе.
Добраться до места отдыха можно на автобусе — до остановки общественного транспорта «Школа № 37». Автовладельцы могут ориентироваться на дом № 9 по Набережной улице.
За посещение пляжа Берег солнца в Уфе в 2022 году взимается плата. Для взрослых вход будет стоит 100 рублей, для детей младше восьми лет и для людей пенсионного возраста оплата не предусмотрена.
На берегу Карьерного озера в Уфе тоже есть небольшой, но уютный пляж. Вода и песок на нем чистые, установлены беседки и шезлонги. Дети могут безопасно купаться в специально отведенной для них зоне. В этой зоне отдыха в Уфе установлен биотуалет, есть кабинки для переодевания, душевая, работает кафе, есть спасатели.
Доехать до Карьерного озера можно исключительно на личном автотранспорте. Необходимо двигаться по Демскому шоссе, миновать мост, повернуть вправо и съехать с моста. Далее нужно двигаться прямо, через поле. Ориентир — жилые дома: недалеко от них нужно будет повернуть вправо.
Стоимость посещения пляжа на Карьерном озере в Уфе зависит от дня недели. В будние дни за вход придется заплатить 50 рублей, в субботу и в воскресенье — 70 рублей.
Пляж Ак-Яр Нижегородка оборудован на берегу реки Белой. Он находится на территории местного микрорайона, добраться до него можно на личном автотранспорте, двигаясь по Воронежской улице.
По отзывам жителей Уфы, эта зона отдыха далеко не самая лучшая в городе. Среди минусов — мутная и не очень комфортная вода, камни на берегу, неудобный вход. Кроме того, на берегу отсутствуют тенты, шезлонги и даже обычные лежаки. Зоны отдыха считается необорудованной, однако спасательная служба на берегу работает.