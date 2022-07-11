Любители отдыхать на пляжах Уфы большой компанией на Ак Яр могут арендовать уютные столики с тентами, защищающими от солнца. Юные посетители зоны отдыха могут проводить время в воде, находясь в специальной купальне. За их безопасностью будет следить спасатель. Кроме того, спасатели работают и на других площадках пляжа в Уфе, на территории есть даже катер.