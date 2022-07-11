Минеева прокомментировала идею дополнительной поддержки креативной индустрии в Москве

Стоит отметить, что ранее в условиях нестабильной ситуации в экономике Минкульт РФ принял решение отложить до 2024 года законодательное оформление в России института креативных индустрий. Это нашло отражение в проекте пока так и не одобренного правительством плана по реализации Концепции развития “творческого” бизнеса до 2030 года. При этом, как утверждается, сама концепция, утвержденная в прошлом году, ставит три цели: доведение уровня импортозамещения до положительного сальдо экспорта и импорта, увеличение числа трудящихся в креативных индустриях с 4,7% в 2020 году до 15% к 2030-му, а также повышение вклада сектора в ВВП к этому сроку с 2,2% до 6%.