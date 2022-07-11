Краснодарский ЮЗТС презентовал передовые разработки в ходе выставки «Иннопром-2022»

В текущем году в традиционной масштабной выставке в Екатеринбурге участвовали представители 79 российских субъектов. Прибыли гости из 51 государства. В торжественной церемонии открытия мероприятия участвовали глава Правительства РФ Михаил Мишустин, руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров и другие высокопоставленные лица. Общая численность гостей за четыре дня работы экспозиции «Иннопром-2022» превысила 36 тысяч.
На стенде Краснодарского края представил свои разработки ЮЗТС. Таким образом, состоялась презентация инновационной разработки – токарно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра серии VC Gantry Machine. Он предназначен для высокоточной обработки крупных деталей, имеющих сложные произвольные формы, которые широко применяют авиакосмическая промышленность, энергомашиностроение и атомная энергетика.
В серийное производство краснодарский станкостроитель запустил VC Gantry Machine в прошлом году. Предприятие выпустило уже три центра.
Другую свою продукцию ЮЗТС представил впервые. Речь идет о действующем комплекте инструментального оснащения обрабатывающих центров, в который входит угловая сверлильно-фрезерная головка. Старт серийному производству комплекта дадут, как ожидается, уже в ближайшее время. Напомним, ранее подобную продукцию приобретали за границей.
Ознакомившись со стендом ЮЗТС, Денис Мантуров дал высокую оценку разработкам краснодарского станкостроителя и его уверенному курсу на импортозамещение.
ЮЗТС создали в 2016 году на базе легендарного станкостроительного завода им. Седина. Предприятие получило право на его товарный
знак. В производстве находятся сейчас не менее двух десятков обрабатывающих центров и различных сложных станков. Основными заказчиками краснодарского станкостроителя являются крупные госкорпорации Российской Федерации.