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Краснодарский ЮЗТС презентовал передовые разработки в ходе выставки «Иннопром-2022»

11 июля 08:47
Фото: пресс-служба ЮЗТС
Импортозамещающие разработки краснодарского Южного завода тяжелого станкостроения (ЮЗТС) были представлены на главной промышленной экспозиции России «Иннопром-2022».

В текущем году в традиционной масштабной выставке в Екатеринбурге участвовали представители 79 российских субъектов. Прибыли гости из 51 государства. В торжественной церемонии открытия мероприятия участвовали глава Правительства РФ Михаил Мишустин, руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров и другие высокопоставленные лица. Общая численность гостей за четыре дня работы экспозиции «Иннопром-2022» превысила 36 тысяч.

На стенде Краснодарского края представил свои разработки ЮЗТС. Таким образом, состоялась презентация инновационной разработки – токарно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра серии VC Gantry Machine. Он предназначен для высокоточной обработки крупных деталей, имеющих сложные произвольные формы, которые широко применяют авиакосмическая промышленность, энергомашиностроение и атомная энергетика.

В серийное производство краснодарский станкостроитель запустил VC Gantry Machine в прошлом году. Предприятие выпустило уже три центра.

Другую свою продукцию ЮЗТС представил впервые. Речь идет о действующем комплекте инструментального оснащения обрабатывающих центров, в который входит угловая сверлильно-фрезерная головка. Старт серийному производству комплекта дадут, как ожидается, уже в ближайшее время. Напомним, ранее подобную продукцию приобретали за границей.

Ознакомившись со стендом ЮЗТС, Денис Мантуров дал высокую оценку разработкам краснодарского станкостроителя и его уверенному курсу на импортозамещение.

ЮЗТС создали в 2016 году на базе легендарного станкостроительного завода им. Седина. Предприятие получило право на его товарный

знак. В производстве находятся сейчас не менее двух десятков обрабатывающих центров и различных сложных станков. Основными заказчиками краснодарского станкостроителя являются крупные госкорпорации Российской Федерации.

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