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Потом отдадим: закредитованность россиян растет и будет продолжать расти

10 июля 06:07
Фото: 1MI
Общий размер долга россиян перед банками составил 25,47 трлн рублей. На фоне роста закредитованности зафиксирован и всплеск самобанкротств граждан.

За год кредитная нагрузка граждан России увеличилась на 1,5 трлн руб. — до 25,47 трлн. Еще в прошлом году председатель Совета судей РФ Виктор Момотов называл этот показатель астрономическим: кредиты погашаются плохо, а это грозит массовым банкротством, нестабильностью, неопределенностью и социальным напряжением. Ожидаемо, что по всем видам кредитования, за исключением микрокредитов, за последние полгода вырос процент просроченных платежей.

Аналитики считают, что эти показатели пока еще не катастрофические, но в своей динамике явно настораживающие. Российские заемщики уже не справляются с долговой нагрузкой, — только за второй квартал текущего года 67,1 тыс. жителей России получили статус банкрота, а это примерно на треть больше аналогичного периода прошлого года.

Что касается ипотечного кредитования, этот процесс несколько оживился после провальных весенних показателей, хотя показатели еще не достигли предкризисных уровней февраля этого года.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

#Новости#Кредиты#Кредит#Андрей Королев#Экономика
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