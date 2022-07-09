Жителя Башкирии приговорили к штрафу 350 тысяч рублей за призывы к захвату власти

Также напомним и о том, что на неделе адвокат активистки Рамили Саитовой, внесенной в список террористов и экстремистов, сообщил о том, что по жалобе Саитовой суд присудил активистке, которая уже отбывает наказание в колонии-поселении No 6 в Стерлитамаке, компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей. Гарифулла Яппаров рассказал и о том, что по жалобе активистку проверку в колонии проводила прокуратура, она и выявила ряд нарушений.