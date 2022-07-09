В селе Верхнеяркеево в Башкирии открыли памятник легендарному летчику Мусе Гарееву

На малой родине известного летчика-штурмовика из Башкирии Мусы Гареева, который единственный в Поволжье дважды был удостоен звания Героя Советского Союза, легенде установили памятник. Памятник украсил село Верхнеяркеево, где родился легендарный летчик-ас.
Сегодня, 9 июля 2022 года Мусе Гарееву могло бы исполниться 100 лет. Потомки не забывают о подвиге летчика, совершившего 250 вылетов, что является рекордом. Сегодня в столице республики прошли праздничные мероприятия приуроченные ко Дню рождения Мусы Гареева. Они прошли в уфимском парке Победы, где к бюсту герою цветы возложил лично глава Башкирии.
Напомним и о том, что на этой неделе, 6 июля в Уфе проложили взлетную полосу. Сделано это было на бульваре Славы в Уфе, а точнее в размещенном там сквере имени героя. Взлетная полоса будет неким символом сквера имени легендарно летчика. Отметим и то, что работы по благоустройству сквера еще не завершены, а находятся в разгаре.