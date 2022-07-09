В селе Верхнеяркеево в Башкирии открыли памятник легендарному летчику Мусе Гарееву

Напомним и о том, что на этой неделе, 6 июля в Уфе проложили взлетную полосу. Сделано это было на бульваре Славы в Уфе, а точнее в размещенном там сквере имени героя. Взлетная полоса будет неким символом сквера имени легендарно летчика. Отметим и то, что работы по благоустройству сквера еще не завершены, а находятся в разгаре.