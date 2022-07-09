В Башкирии школьников бесплатно обучат языкам программирования

Субсидия на проведение двухлетних курсов по программированию для старшеклассников будет выделяться из федерального бюджета. Постановлением правительства утверждены правила предоставления средств.
Курсы для талантливых школьников будут организованы на базе некоммерческой организации «Университет Национальной технологической инициативы 2035». Обучение состоит из четырех модулей по 36 академических часов.
Планируется, что к концу нынешнего года курсы пройдут 100 тыс. подростков, в последующие два года — по 240 тыс. человек.
Субсидия предоставляется в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли» национального проекта «Цифровая экономика». Нацпроект предусматривает создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных. Одной из приоритетных задач в этой области является подготовка кадров для цифровой экономики.