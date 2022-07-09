В Башкирии бизнес поддержат налоговыми льготами

— освободить физлиц от НДФЛ с процентов по вкладам, который нужно было бы заплатить в 2022 и 2023 годах, а также скорректировать порядок расчета такого налога на будущее. Исчислять его предлагают как произведение 1 млн руб. и максимальной ключевой ставки за год. Сейчас в расчет берут ключевую ставку на 1 января;