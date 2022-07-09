Сексолог из Уфы назвал три растения способных повысить сексуальное желание у женщин

Известный врач-сексолог из Уфы в своих социальных сетях поделился информацией о растительных добавках, которые были исследованы на предмет их влияния на уровень либидо, то есть сексуального желания у женщин. Забегая вперед уточним, что исследователи не забраковали ни одно из растений, о которых мы расскажем ниже и даже сочли их перспективными в лечении сексуальной дисфункции у женщин, однако убедительных научных доказательств их эффективности пока не нашлось.