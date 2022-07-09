Нуримановский лесхоз застраивает дополнительные площади под теплицы

В соответствии с новыми правилами лесовосстановления с 1 января 2022 года не менее 20% площадей искусственного и комбинированного лесовосстановления должно выполняться посадкой сеянцев, саженцев с закрытой корневой системой, с 1 января 2025 года — не менее 30% площадей, а с 1 января 2030 года — не менее 45% площадей.
Для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой сотрудниками Нуримановского лесхоза в рамках нацпроекта «Экология» была застроена дополнительная площадь под теплицу.
— Теперь теплица вмещает 900 кассет для выращивания сеянцев лесных культур с закрытой корневой системой. И в мае нашими сотрудниками было высажено 7 килограммов семян сосны обыкновенной, — рассказала замдиректора Нуримановского лесхоза Елена Шаповалова.
Для определения класса качества семена прошли апробацию в центре защиты леса РБ, и по результатам предварительного и основного анализов им был присвоен I класс качества.
— По истечению месяца уже появились всходы, предварительный процент всхожести составил 85%, что соответствует 60 тысячам сеянцев, — отметила Елена Алексеевна.
Для предотвращения заболеваний и в целях профилактики лесоводы опрыскивают всходы сосны препаратом «Фитоспорин».
По словам заместителя директора Нуримановского лесхоза, при грамотном и бережном уходе планируется получить полноценный посадочный материал, и весной следующего года выросшие сеянцы будут использованы для лесовосстановления в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».