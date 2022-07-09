Деньги покупателей онлайн-распродажи IKEA оказались заблокированы на срок до 40 дней

В магазине называют и срок, в который деньги должны вернуться на счета людей. Происходит же заморозка средств в том случае, если магазин по неназванным причинам отменяет заказ, который уже оплачен. Одна из покупательниц рассказала тг-каналу свою историю о том, как после списания около 40 тысяч и отменила заказ, после этого женщине пришлось около двух часов прорываться на горячую линию, где ей сообщили, что магазин в курсе проблемы и в скором времени перезвонят. Однако по прошествии суток звонок так и не прозвенел.