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Деньги покупателей онлайн-распродажи IKEA оказались заблокированы на срок до 40 дней

9 июля 04:24
Фото: Mkset.ru
«Счастливчики», которые успели оформить заказ столкнулись с его отменой и с заморозкой своих денег, сообщил телеграм-канал BAZA 8 июля.

Те жители России, которые все-таки успели пробиться сквозь толпы желающих прикупить товары покидающего Россию мебельного гиганта IKEA столкнулись с новой бедой. По сообщению телеграм-канала жалобы на замороженные деньги за отмененные заказы являются массовыми.

В магазине называют и срок, в который деньги должны вернуться на счета людей. Происходит же заморозка средств в том случае, если магазин по неназванным причинам отменяет заказ, который уже оплачен. Одна из покупательниц рассказала тг-каналу свою историю о том, как после списания около 40 тысяч и отменила заказ, после этого женщине пришлось около двух часов прорываться на горячую линию, где ей сообщили, что магазин в курсе проблемы и в скором времени перезвонят. Однако по прошествии суток звонок так и не прозвенел.

Сама IKEA по данным канала уверяет, что замороженные деньги в течение десяти дней вернутся в банки, после чего средства вернут уже самим клиентам. Срок возврата уже озвучен — до 40 дней.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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