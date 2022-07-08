ВКонтакте открыла API для управления видеозвонками

«Миссия ВКонтакте — соединять людей, сервисы и компании, создавая простые и удобные инструменты коммуникации. У нас огромный опыт в технологиях видеосвязи и большой набор собственных решений, которыми мы готовы делиться с разработчиками других IT-сервисов. Наши инструменты подойдут командам с любым опытом. Если вы хотите использовать простое готовое решение, то есть публичный API, который поможет автоматизировать задачи с использованием платформы VK Звонки. Для большей кастомизации есть SDK, с помощью которого можно встроить звонки в свой продукт для бесшовной интеграции и использовать инфраструктуру соцсети. Наши решения для звонков и видеостриминга уже используют в своих продуктах AliExpress, Учи.Дома, Тетрика и многие другие сервисы».