В Варшаве аграрии устроили антиправительственную акцию протеста

Как пишет ТАСС, участники с флагами и транспарантами прошли по центральным улицам Варшавы к зданию парламента, заблокировав движение транспорта. Об этом пишет RT.
Лидер инициировавшей протест организации «Агроуния» Михал Колодзейчак сказал, что это первая организация, которая в сегодняшней сложной ситуации отважилась показать свое недовольство. Он заявил, что повышение процентных ставок не является борьбой с инфляцией.
Он считает, что пока обычные люди страдают, государственные компании на этом зарабатывают.
Как пример, компания удобрений «Азоты». По его словам, она повысила свою маржу с нескольких процентов до нескольких десятков процентов.