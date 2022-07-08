В Варшаве аграрии устроили антиправительственную акцию протеста

Лидер инициировавшей протест организации «Агроуния» Михал Колодзейчак сказал, что это первая организация, которая в сегодняшней сложной ситуации отважилась показать свое недовольство. Он заявил, что повышение процентных ставок не является борьбой с инфляцией.