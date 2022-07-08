Русскоязычный сайт действует в администрации Херсонской области

На сайте администрации Херсонской области представлена только достоверная информация, пишет newsnn.ru. Она дает возможность понять экономические и организационные процессы. Кроме того, сайт поможет наладить информационную связь с российскими регионами. Сальдо отметил, что херсонцы получают информацию из различных источников, но этот является самым достоверным, сообщили в телеграм-канале.