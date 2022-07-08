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Русскоязычный сайт действует в администрации Херсонской области

8 июля 16:07
Фото: pixabay.com
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о запуске сайтов региона и муниципалитетов на русском языке. Данная информация появилась в телеграм-канале администрации.

На сайте администрации Херсонской области представлена только достоверная информация, пишет newsnn.ru. Она дает возможность понять экономические и организационные процессы. Кроме того, сайт поможет наладить информационную связь с российскими регионами. Сальдо отметил, что херсонцы получают информацию из различных источников, но этот является самым достоверным, сообщили в телеграм-канале.

На сайте администрации также есть раздел «Документы на гражданство». Там все желающие смогут подробно узнать, как получить паспорт России.

А в разделе «Обратная связь» жители могут подать обращение. Ответ придет от органов власти на указанную заявителем электронную почту.

Кроме регионального сайта на русском языке, запущены унифицированные сайты еще пяти муниципалитетов. На них публикуются сведения о жизни региона. Для удобной коммуникации с местными жителями разработаны официальные паблики в соцсети «ВКонтакте» и телеграм-каналы.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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