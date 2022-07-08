Распродажа в IKEA которой нет, автомойка в озере Талкас и пожар дома-памятника в Уфе

Очередной скандал в сфере ЖКХ. На этот раз уфимцы массово жалуются на работу «Уфаводоканала», а точнее на то как муниципальное предприятие коммуницирует, а точнее не коммуницирует с клиентами. Люди негодуют и утверждают, что до горячей линии компании не дозвониться, а клиентские офисы работают в рабочие часы, то есть решить вопросы с начислениями можно лишь отпросившись с работы. Разумеется в выходные никто общаться со страждущими собственниками никто не собирается. Среди жалоб горожан и предположение о том, что до компании не доходят показания водяных счетчиков, из-за чего в платежках счета за воду многим горожанам выставляют «по среднему».