Распродажа в IKEA которой нет, автомойка в озере Талкас и пожар дома-памятника в Уфе

4 июля достоянием общественности стало известие о том, что еще 1 июля уже бывшего арбитражного управляющего МУЭТ Уфы Данила Рыбалко суд по жалобе отстранил от процедуры банкротства предприятия. Этому предшествовал ряд громких скандалов и даже угроза остановки электротранспорта как такового. не так давно за МУЭТ и ситуацию вокруг него взялась прокуратура, которая начала проверку, но вот господина Рыбалко от электротранспорта отстранили.
В понедельник нового владельца обрел объект культурного наследия и архитектурный памятник «Том Тихониных» в Уфе. Им стал предприниматель Руслан Барков, который назвал цену за особняк в 3.3 миллиона рублей. По закону в течении пяти дней покупатель должен заключить с мэрией договор купли-продажи, информации об отказе или неявке покупателя пока не поступало. Отметим и то, что стартовая цена особняка составляла 1 рубль.
Вечером центр столицы Башкирии заволокло густым черным дымом. Горел другой объект культурного наследия расположенной на улице, где полно памятников архитектуры, по улице Октябрьской революции. Дом был не до конца расселен и из него спаслись двое мужчин и кот. О возможных причинах и о том. почему же в Уфе горят памятники архитектуры корреспондент Mkset пообщался с Эльзой Маулимшиной и узнал немало интересного.
На этот день по всей России был назначен старт распродажи мебельного гиганта IKEA. Но стал он не стартом распродажи, а стартом эпопеи, которая продолжается и сегодня. Трудности у потенциальных покупателей возникли на первоначальном этапе — товар даже нельзя было положить в корзину, оплатить шведские штучки, акул и кухонные гарнитуры не получалось и подавно. Проблему в IKEA признали и как вы наверняка знаете до сих пор не решили.
В этот вторник прошла оперативка в правительстве Башкирии прозвучало несколько тревожных новостей на очень разные, но очень важные темы. Главный санитарный врач Башкирии Анна Казак буквально через несколько недель после снятия коронавирусных ограничений заявила о «тревожной ситуации» с коллективным иммунитетом. Поможет, надо полагать, только ревакцинация. Вторая новость была о том, что Башкирия вполне вероятно в скором времени потеряет одного из регоператоров по вывозу мусора.
Были в этот день и хорошие для консервативных уфимцев новости — домашний стадион футбольного клуба «Уфа» вновь стал стадионом «Нефтяник», напомним, до вторника он был назван в честь спонсора букмекерской компании «BetBoom Ареной».
Встречают не только по одежке, но и в аэропорту. Башкирия, а точнее ее власти видимо хорошо заботятся о том какое первое впечатление регион производит на высокопоставленных гостей. нашелся интересный тендер на сайте госзакупок, из которого следует, что Башкирия потратит на VIP-обслуживание в аэропортах и питание на приемах 3,7 миллионов рублей. Победитель еще не определен.
Смерть называют вечным покоем и кажется зря. Во всяком случае у жителей Нефтекамска именно похороны их близких стали крайне нервным процессом о котором они рассказали на странице у главы Башкирии. Понятное дело, что гибель родного человека это всегда нелегко и никто не хоронит близких радостно и счастливо, но нефтекамцы пожаловались главе на то, что гроб врачи в местной больнице предлагают выбрать пока пациент еще жив.
В среду произошел весьма интересный прецедент нетипичный для России. О нем рассказал адвокат скандально известной активистки из Башкирии Рамили Саитовой, которая к слову внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Женщина призывавшая сносить кресты в Башкирии выиграла суд у колонии-поселения. Речь идет о жалобе активистки на руководство колонии поселения № 6 в Стерлитамаке, где она и отбывает наказание за призывы к экстремизму.
В этот день у Радия Хабирова появился еще один советник, на этот раз по вопросам взаимодействия с военнослужащими из Башкирии. Им стал основатель батальона имени Минигали Шаймуратова Алик Камалетдинов, который заявлял, что вместе с добровольцами отправится в зону проведения специальной военной операции.
Очередной скандал в сфере ЖКХ. На этот раз уфимцы массово жалуются на работу «Уфаводоканала», а точнее на то как муниципальное предприятие коммуницирует, а точнее не коммуницирует с клиентами. Люди негодуют и утверждают, что до горячей линии компании не дозвониться, а клиентские офисы работают в рабочие часы, то есть решить вопросы с начислениями можно лишь отпросившись с работы. Разумеется в выходные никто общаться со страждущими собственниками никто не собирается. Среди жалоб горожан и предположение о том, что до компании не доходят показания водяных счетчиков, из-за чего в платежках счета за воду многим горожанам выставляют «по среднему».
Спортсмены, которые защищали честь страны и республики не захотели защищать родину. Пока экс-игрок ХК «Салават Юлаев» Иван Федотов уже вместо солнечной Филадельфии, с которой он заключил контракт, отправился на службу в рядах вооруженных сил РФ в принудительном порядке, еще троих игроков ХК «Салават Юлаев» подозревают в покупке военных билетов через бизнесмена Фарита Самигуллина. Клубок уже вовсю распутывается.
Возможно это может прозвучать странно, но депутаты курултая Башкирии выступили с инициативой создания на территории республики офшорной зоны, аналогичной той, что действует на островах Приморья и Калиниградской области. Причем особые экономические условия в Башкирии хотят сделать еще более особенными — исламскими.
И вновь отличились музыканты из Уфы, разумеется речь идет о Земфире и Юрие Шевчуке и о «младшем поколении» музыкантов — реперах Face и Моргенштерн, оба артиста уже признаны Минюстом иноагентами, а теперь стали еще и нежелательными. В список, как можно догадаться, попали артисты которые после начала специальной военной операции выступили с разного рода антивоенными заявлениями.
Жители поселка под Уфой почему-то не хотят соседствовать с кладбищем. В конце июня в Русско-Юрмашевском сельсовете прошли публичные слушания по генплану сельского поселения, по итогам которых жители Шмидтово, Шамонино и Бурцево направили многочисленные возражения. Проект не одобрили десятки граждан и что с ним будет дальше — открытый вопрос.