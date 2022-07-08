По поручению главы Сахалина жителей обеспечат доступной рыбой

В рамках программы, запущенной в области губернатором Лимаренко, магазины начали реализовывать рыбу по социальной цене. Сейчас дары моря будут доступны каждому жителю области, уверяет губернатор.
Проблема обеспечения жителей дарами моря с их продажей по социальным ценам обеспокоила Валерия Лимаренко весной текущего года. Губернатор сразу приступил к ее решению и создал программу «Доступная рыба», которая уже работает в Анивском районе островного региона. Теперь анивчане могут приобретать рыбную продукцию по минимальной стоимости, сообщает Sakh.online.
Граждане получат возможность купить свежую рыбу по низким ценам – над этим работают рыбопромышленники всего региона.
Светлана Швец, глава Анивского городского округа, рассказала о реализации свыше четырех тонн рыбной продукции в рамках проекта «Доступная рыба» в течение двух месяцев. Часть даров моря была бесплатно передана местным жителям. Порядка полутонны рыбы бесплатно передали из ООО «Таранай». Еще один рыбопромышленный комплекс, колхоз имени Кирова, направил в программу полторы тонны рыбной продукции. Свежие дары моря жителям райцентра передавали на ярмарочной площади, а в селах раздача велась на территориях клубов. Всего реализовали 2 305 кг бесплатной свежей рыбы.
За первый летний месяц активный участник проекта - ООО «Таранай» - отправил на реализацию 305 кг рыбного улова. Из них передали 230 кг нескольких сортов рыбы совету ветеранов Анивского района. Еще одну часть, 75 кг свежей рыбы, передали обществу инвалидов «Виктория».
Дары моря поступали в продажу по минимальным ценам с прибавкой к стоимости не более пятнадцати процентов. В июле 88 кг рыбы доставили из ООО «ПрибойВосток» в социальный магазин района. Отпускная цена одного килограмма этой продукции не достигает восьмидесяти шести рублей. Позже порядка еще 350 кг рыбы передали в проект сотрудники ООО «ПрибойВосток». Свежие морепродукты направили в магазин социальных программ «Как дома».
ООО «Найча» направило на продажу свыше тонны корюшки.
Рыболовы-любители захотели также принять участие в программе и отправили на реализацию разнорыбье – всего 638 кг даров моря.
Рыба, которая после улова сразу поступает в продажу, может быть реализована по минимальной цене без денежных потерь. Как объясняет Лимаренко, стоимость такого товара не включает траты на замораживание, переработку и хранение. Главы областных центров также демонстрируют вовлеченность в проект и находят для его реализации необходимые площади.
По словам Дмитрия Матвеева, главы Ассоциации сахалинских рыбопромышленников, проект вносит большой вклад в совершенствование работы рынка сбыта свежей рыбы, а жизнь жителей региона улучшается. Предприятия рыбной промышленности имеют большой канал сбыта рыбы, кроме того, создаются дополнительные рабочие места, растет мощность производств. В общем, проект хорошо влияет на местную экономическую ситуацию.
Программа «Доступная рыба» не пущен на самотек – Лимаренко активно его курирует. В начале июня глава региона приехал в один из магазинов в Невельском районе, чтобы произвести проверку ассортимента рыбы, отпускаемой по минимальным ценам.