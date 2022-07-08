Пенсионерам в Башкирии продлят льготы по взносам на капремонт

Согласно данному законопроекту, 50% от суммы взноса на капитальный ремонт будет компенсировано собственникам жилья в возрасте от 70 лет, а 100% компенсации получат собственники в возрасте от 80 лет и старше. Отмечается при этом, что льготы предоставляются пенсионерам только в случае, если те проживают отдельно либо в семье, в которой проживают неработающие пенсионеры либо инвалиды первой и второй группы.