Фатхулла Исхаков из Уфы, без вины отсидевший 13 лет ждет победы в кассационном суде

Сегодня 9 июля в Кассационном суде в Самаре состоялось заседание суда по делу Фатхуллы Исхакова, который мало того что 13 лет отсидел в тюрьме, не совершив преступления, но и многие годы пытается вернуть себе честное имя. Исхаков перепробовал все, включая забастовки и голодовки, но есть основания полагать, что репутацию и доброе имя пожилому человеку все-таки восстановит суд.