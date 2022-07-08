ЕР выполнила 50% показателей народной программы в здравоохранении

«Депутаты «Единой России» всех уровней активно участвуют в мониторинге реализации различных партийных программ и проектов в Республике Башкортостан. Так, по программе капремонта школ в регионе в 2022 году отремонтируют 63 здания школ, в 2023 году - 23 здания и в 17 школах работы будут идти на протяжении 2022-2023 годов. А по федеральному проекту «Культура малой Родины» в текущем году по программе «Местный дом культуры» в Башкортостане обновится материально-техническая база в 15 сельских клубах. К примеру, на днях прошла первая презентация нового оборудования в Аллагуватском СДК в Стерлибашевском районе на общую сумму более 2,5 млн. рублей. В случае, если есть проблемы со снабжением или отклонением от графика в ремонте, обновлении материально-технической базы, мы, депутаты, оперативно передаем информацию партийцам, чтобы народная программа была качественно реализована на местах», - рассказала депутат Госдумы Эльвира Аиткулова.