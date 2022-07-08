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ЕР выполнила 50% показателей народной программы в здравоохранении

8 июля 15:08
Фото: er.ru
Партия «Единая Россия» прокомментировала результаты исполнения народной программы за первые шесть месяцев текущего года. Председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что текущая работа идет с хорошими темпами, однако необходимо учитывать все запросы граждан в текущих реалиях.

Дмитрий Медведев рассказал, что в целях исполнения народной программы из бюджета на ремонт и строительство новых школ выделено около 300 млрд рублей. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, в рамках народной программы «Единой России» уже построены либо усовершенствовано почти 1100 социальных объектов. Вместе с тем он подчеркнул, что было принято 166 нормативно-правовых актов.

«Яркие примеры законотворческой деятельности партий — отмена обязательного техосмотра автомобилей, продление моратория на плановые проверки предпринимателей, продление дачной амнистии до 2031 года, а также увеличение с 5 до 7 лет возраста детей, которые могут ездить в электричках бесплатно», — подчеркнул Турчак.

«Депутаты «Единой России» всех уровней активно участвуют в мониторинге реализации различных партийных программ и проектов в Республике Башкортостан. Так, по программе капремонта школ в регионе в 2022 году отремонтируют 63 здания школ, в 2023 году - 23 здания и в 17 школах работы будут идти на протяжении 2022-2023 годов. А по федеральному проекту «Культура малой Родины» в текущем году по программе «Местный дом культуры» в Башкортостане обновится материально-техническая база в 15 сельских клубах. К примеру, на днях прошла первая презентация нового оборудования в Аллагуватском СДК в Стерлибашевском районе на общую сумму более 2,5 млн. рублей. В случае, если есть проблемы со снабжением или отклонением от графика в ремонте, обновлении материально-технической базы, мы, депутаты, оперативно передаем информацию партийцам, чтобы народная программа была качественно реализована на местах», - рассказала депутат Госдумы Эльвира Аиткулова.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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