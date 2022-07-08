Более 200 квартир остались без газа в Башкирии

Жители десятков домов в Белорецком районе республики остались лишились газоснабжения в своих жилищах. Об этом сообщил в соцсетях глава района Андрей Иванюта.
Сообщается, что местные жители остались без газа и-за отсутствия тяги. При этом по словам главы района, на данный момент рассматриваются разные варианты решения проблемы, в числе которых отказ от газоснабжения и полный переход на электричество.
— Но в дымоходах домов тяги по-прежнему нет, подключать к газу колонки газовики не могут, — резюмирует чиновник.
Так, по состоянию на седьмое июля частичное или полное отключение газа провели в 23 домах района. Газа нет в 228 квартирах в 12 домах села Железнодорожного и ещё в двух домах села газ отключен частично. В Белорецке и трёх домах в Белорецке газ не подаётся в три дома и ещё шесть отключены от газоснабжения частично.
Иванюта также отмечает, что в ходе обследований были выявлены множественные нарушения. Среди которых отсутствие притока, нарушения при использовании газового оборудования, негерметичность каналов и оголовков и другие.