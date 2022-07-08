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Басманный суд продлил арест активистке из Уфы Лилии Чанышевой до 9 октября

8 июля 03:41
Фото: соцсети
Заседание прошло в Москве 7 июля.

Стало известно, что Басманный суд Москвы оставил экс-координатора уфимского штаба Навального* Лилию Чанышеву под арестом в СИЗО еще до 9 октября.

Напомним, что в ноябре прошлого года Лилии Чанышевой предъявлено обвинение в создании экстремистского сообщества. Тогда же Кировский райсуд Уфы отправил женщину в СИЗО на срок до 9 января, с тех пор арест был продлён не один раз. На данный момент Лилия Чанышева находится в московском СИЗО № 6.

*- Штабы Навального признаны на территории РФ экстремистскими организациями, были запрещены и ликвидированы.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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