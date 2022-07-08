33% пользователей Рунета меняют аватарку при знакомстве в соцсетях

Одноклассники в этом году, так же как и в прошлом, задали вопрос респондентам, следят ли они за своей второй половинкой в соцсетях. По сравнению с прошлым исследованием результаты опроса показали, что люди стали меньше доверять друг другу: 47% в этом году против 54% в прошлом. Однако количество людей, которые следят за переписками и активностью своих партнеров в соцсетях, не изменилось – оно остается на уровне 12%. Не читают личные переписки, но отслеживают действия любимых людей 27%. 14% отмечают, что сами не следят ни за кем, но знают, что за ними наблюдает партнер.