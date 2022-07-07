Житель Оренбурга отсудил у больницы увеличение суммы компенсации

Однако назначенную сумму мужчина посчитал недостаточной. По этой причине он направил второй иск в областной суд Оренбурга. В ходе судебного разбирательства были проанализированы все нюансы сложившейся ситуации. При этом учитывался уровень перенесенного мужчиной стресса из-за потери матери. В результате было принято решение обязать медучреждение увеличить сумму компенсации до 300 тысяч рублей.