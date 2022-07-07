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Власти придумали необычный ход для продолжения работы кинотеатров

7 июля 17:29
Фото: pixabay.com
Представитель президентского аппарата по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, как сохранить работающими кинозалы.

Швыдкой рассказал о методах, которые позволят не приостанавливать деятельность киносетей.

С целью сохранения наполняемости кинозалов следует выпускать в прокат двести-двести пятьдесят кинофильмов, подсчитал Михаил Швыдкой. Согласно его заявлению, с целью сохранения сетей можно ввести метод принудительного лицензирования кинопродукции, пишет infox.ru.

Кроме того, власти рассматривают и возможность параллельного проката. Предполагают, что российское кинопроизводство не сможет обеспечить залы двумястами сорока фильмами, поскольку на данный момент их производится около сотни. По его заверениям, это очень мало.

Тем не менее, было подсчитано, что, если оценивать весь кинопрокат страны вместе с иностранными картинами, на российские фильмы приходится четверть всех сборов. Михаил Швыдкой заверил, что выручка от проката российских картин в текущем году неплохая.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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