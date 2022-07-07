ВКонтакте будет предупреждать о подозрительных собеседниках

Алексей Волков, вице-президент, директор по информационной безопасности VK:«Большинство пользователей уверены в том, что могут легко распознать спам и фишинг. Практика говорит о другом: свыше 90% успешных „взломов“ корпоративных и личных учётных записей проводятся злоумышленниками при помощи атак социальной инженерии. Благодаря новой функции пользователи ВКонтакте будут ещё лучше защищены от потенциальных мошенников и смогут прервать переписку с ними одной кнопкой. Особую пользу она может принести пожилым людям, подросткам и всем, кто недостаточно уверен в своих знаниях в области кибербезопасности и не всегда может противостоять атакам мошенников самостоятельно».