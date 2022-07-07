В Верхней Пышме стартовала конференция «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН»

Часть проектов касалась цифровизации и автоматизации производства. Сотрудник «Уралэлектромеди» Иван Дунаев считает необходимым использовать BIM-моделирование зданий и сооружений не только при проектировании, но и при строительстве и эксплуатации. Это позволит учитывать имеющиеся проектные данные при текущих ремонтах, модернизации и т.д. «Самый простой пример - нужно покрасить крышу в цехе и рассчитать количество краски. Можно просто зайти в программу и получить все необходимые данные о крыше, а не поднимать бумаги и считать на глазок. То же самое касается перемещения и установки оборудования», - рассказал автор идеи. Пилотный проект уже реализуется в цехе приемки и переработки сырья «Уралэлектромеди».