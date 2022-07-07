В 50 километрах от Уфы в реке Узень погибла вся рыба — видео

Как сообщают местные жители, с вопросом по данной ситуации они обратились к председателю села Бузовьязы, однако, с их слов, ответной реакции на данное обращение не последовало. При этом местные отмечают, что инцидент с гибелью рыбы может сказаться на людях, которые берут воду из колодцев, и на домашнем скоте, который пьёт из водоёма.