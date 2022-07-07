В 50 километрах от Уфы в реке Узень погибла вся рыба — видео

В реке Узень в Кармаскалинском районе, по словам местных жителей, погибла вся рыба. Видеозапись, отснятую близ деревни Александровка, публикует телеграм-канал «Новости. Уфа Башкортостан».
Как сообщают местные жители, с вопросом по данной ситуации они обратились к председателю села Бузовьязы, однако, с их слов, ответной реакции на данное обращение не последовало. При этом местные отмечают, что инцидент с гибелью рыбы может сказаться на людях, которые берут воду из колодцев, и на домашнем скоте, который пьёт из водоёма.
На кадрах с реки видно, как десятки мёртвых рыб плавают на поверхности воды, а некоторые особи и вовсе лежат на берегу, запутавшиеся в водорослях. Жители же близлежащих сёл недоумевают, что им следует предпринять в данной ситуации и к кому обратиться.
Как сообщили корреспонденту Mkset в Минэкологии РБ, на место происшествия выезжали инспекторы, были взяты пробы для дальнейшего их исследования в лабораторных условиях. Обстоятельства инцидента выясняются.