Специалисты Роскачества выявили паразитов в консервах из лососевых рыб

В ведомстве напомнили, что в ТР ТС 040/2016 говорится, что не допускается продажа консервов из рыбы, в которых невооруженным взглядом видны паразиты. При этом отмечается, что при подготовке сырья для консервации личинки можно не заметить. Только при температурной обработке циста, в которой прячется паразит, разрушается и он распрямляется, но увидеть это можно только после вскрытия банки.