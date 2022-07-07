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Специалисты Роскачества выявили паразитов в консервах из лососевых рыб

7 июля 13:08
Фото: pxhere.com
В Роскачестве сообщили об обнаружении паразитов в консервах из нерки и горбуши. В исследовании 2022 года личинок в консервах выявлено вдвое меньше, чем в 2018-м.

Как сообщает iz.ru, в 2018 году заражение консервированной рыбы паразитами было отмечено в 39% исследованной продукции. В текущем году –15%.

Личинки выявлены в консервах из горбуши марок «Вкусные консервы» (ООО «Морские традиции», Московская обл.), «Лента» (ООО «Балт-фиш плюс», Псковская обл.) и нерки «КитБай» (ООО «Восток продукт», Приморский край).

В ведомстве напомнили, что в ТР ТС 040/2016 говорится, что не допускается продажа консервов из рыбы, в которых невооруженным взглядом видны паразиты. При этом отмечается, что при подготовке сырья для консервации личинки можно не заметить. Только при температурной обработке циста, в которой прячется паразит, разрушается и он распрямляется, но увидеть это можно только после вскрытия банки.

После термической обработки попавшие в консервы личинки умирают, а неживые личинки нематод (обнаруженные в товарах) безопасны для здоровья.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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