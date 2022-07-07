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Сбербанк и «Силарус» подписали соглашение о сотрудничестве

7 июля 08:15
Фото: sberbank.ru
На международной промышленной выставке «Иннопром» соглашение о сотрудничестве подписали заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин и генеральный директор ООО «Силарус» Марина Красько.

Сбербанк поддержит проект строительства завода по производству технического кремния в ОЭЗ «Титановая долина». Проект предполагает производство технического кремния до 36 тысяч тонн в год, а также строительство промышленного предприятия, которое позволит создать более 400 рабочих мест.

Технический кремний – базовый материал для высокотехнологической промышленности. Он применяется во многих сферах: от современной микроэлектроники до металлургии, и сегодня в России наблюдается дефицит качественного кремния. Проект компании «Силарус» решит сразу две важные задачи: импортозамещение и вовлечение местных поставщиков и производителей в производственный цикл проекта. Новое производство сможет полностью закрыть потребности российского рынка. Проект будет оснащен современным оборудованием, обладающим высокими экологическими характеристиками. Аналогичные предприятия успешно работают в США, Норвегии, Германии, Франции и в Китае.

Строительство высокотехнологичного предприятия на территории особой экономической зоны «Титановая долина» планируется в конце 2022 - начале 2023 года. В настоящее время администрация Верхнесалдинского городского округа назначила дату общественных обсуждений проекта – они состоятся 29 июля 2022 года. После этого документацию по проекту направят на государственную экологическую экспертизу.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Подписанное соглашение подтверждает намерение Сбербанка поддержать проект компании «Силарус», который позволит создать уникальное производство и увеличить количество рабочих мест».

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#Новости#Сбербанк#Татьяна Майорова,#Экономика
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