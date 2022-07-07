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Проект реставрации памятника Салавату Юлаеву в Уфе создаст фирма из Казани

7 июля 09:45
Фото: Артём Мирный / http://rasfokus.ru/
Казанская компания выиграла тендер на реставрацию символа Башкирии, снизив стоимость более чем на полмиллиона рублей.

5 июля стало известно какая компания будет заниматься проектом реставрации памятника Салавата Юлаева и прилегающих к нему территорий. Победу в тендере объявленном 9 июня одержала компания из Казани акционерное общество «ТСНРУ».

В ходе торгов казанские бизнесмены сбавили от изначальной цены более полумиллиона рублей. Работы по созданию проекта реставрации обойдутся бюджет Башкирии в 14 943 455,70 рублей. Максимальная цена лота объявленная изначально составляла 15 485 446,32 рублей.

Помимо разработки плана реставрации главного символа Уфы и разработки методики реставрационных работ победителю предстоит провести расчеты и выяснить во сколько же обойдется сама реставрация памятника. Перед исполнителем также поставлена задача сохранить ландшафт парка близ памятника.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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