Посол России сообщает: в Италии бушует новый штамм коронавируса

Кроме того, дипломат отметил, что в стационарах Италии занято лишь 13% коек, а в отделении интенсивной терапии задействовано 3% всех мест. Разов сообщил, что в сфере здравоохранения Италии все в порядке, и резервы на случай роста количества госпитализаций в стране есть, поскольку накоплен уже большой опыт борьбы с заболеванием.