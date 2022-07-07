Первый спикер парламента Башкирии. Республика вспоминает Михаила Зайцева

Ровно 12 лет назад не стало одной из ключевых фигур башкирской политической арены Михаила Зайцева.
Уроженец Чишминского района республики — Михаил Зайцев родился 1 марта 1938 года в селе Боголюбовка. Работал настройщиком на Уфимском электроламповом заводе. Свою политическую карьеру начал в шестидесятые годы прошлого столетия.
Начав в 1963 году как секретарь Орджоникидзевского райкома ВЛКСМ, в девяностые годы Зайцев дослужился до ключевых правительственных должностей. Так, в 1992 году занял должность главы уфимской администрации, а спустя три года, — в 1995 году стал председателем Государственного Собрания Башкирии.
Также Зайцев избирался депутатом Верховного Совета Башкирской АССР 9, 11, 12 созывов, депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан первого созыва, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 1997–1999 годах.
Память о Михаиле Зайцеве, будучи увековеченной разными способами и разными людьми, живет в республике и по сей день. Зайцеву посвящена книга Мустая Карима «Батя Ялалетдин». В рамках произведения Михаил Зайцев получает недвусмысленное имя — «Миша Куянов», именно от его лица ведётся повествование.
Имя Михаила Зайцева также носит улица в Ленинском районе Уфы, а Федерация настольного тенниса Башкирии ежегодно проводит соревнования, приуроченные ко дню его рождения.