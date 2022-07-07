Первый спикер парламента Башкирии. Республика вспоминает Михаила Зайцева

Начав в 1963 году как секретарь Орджоникидзевского райкома ВЛКСМ, в девяностые годы Зайцев дослужился до ключевых правительственных должностей. Так, в 1992 году занял должность главы уфимской администрации, а спустя три года, — в 1995 году стал председателем Государственного Собрания Башкирии.